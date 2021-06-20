رسالة غامضة من النجمة يسرا اللوزي للفنان محمد رمضان

المصدر: دبي - البيان

نشرت النجمة المصرية يسرا اللوزي صورة لها على حسابها الرسمي في "انستغرام" ظهرت فيها تقلد حركة الفنان محمد رمضان لعلامة "نمبر وان".

وأثارت الصورة المنشورة لغطاً بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في وسط الأخبار الجديدة المتداولة حول محمد رمضان وخلافه مع الفنانة سميرة عبدالعزيز وتوقيفه عن التمثيل.

وكتبت اللوزي معلقة على الصورة: "لقيت الكرسي ده في الكرافان فما قدرتش أقاوم اللحظة".

وفي أسفل التعليق وضعت اللوزي "تاغ" لحساب أخبار الفنان محمد رمضان.