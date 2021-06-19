القضاء المصري يؤيد سجن الفنان أحمد فلوكس

المصدر: البيان الإلكتروني

أيَّد القضاء المصري، اليوم، الحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس أسبوعاً وتغريمه 200 جنيه، بتهمة إزعاج سيدة أعمال والتعرُّض لها بالسب والقذف.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، إلى تقديم بلاغ ضد فلوكس، يتهمه بالإزعاج عمداً عن طريق إساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، وقذف المجني عليها عن طريق التليفون.

وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة 200 جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتاً عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية و50 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

وتقدَّم فلوكس بمعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس غيابياً بعد تسديد الكفالة المالية، إلا أن المحكمة أيَّدت الحكم ضده.