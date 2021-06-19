محمد سعد يوجه رسالة للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الفنان المصري محمد سعد رسالة على صفحته في الفيسبوك للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في العناية المركزة منذ شهر رمضان الماضي جراء إصابتها بمضاعفات بسبب فيروس كورونا، قائلاً "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.