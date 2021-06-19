تغريدات النجوم.. أنشطة صيفية وأغانٍ جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تبرد حرارة تفاعل النجوم وأنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن جهة بدأ مجموعة منهم بالكشف عن أعمالهم الغنائية الجديدة، وطرحها على قنواتهم الرسمية على «يوتيوب» استغلالاً لموسم الصيف، الذي ترتفع فيه عادة نسبة الإنتاج الموسيقي والحفلات الغنائية، ومن جهة أخرى، انشغل آخرون بقضاء وقت ممتع في إجازاتهم، أملاً بأن تلطف من حرارة الصيف.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، ورصدت فيها أبرز أنشطة النجوم، وكانت البداية مع الفنان حسين الجسمي، الذي بدأ عبر حسابه في انستغرام، بتشويق جمهوره لجديده الغنائي، إذ نشر على «انستغرام» «تيزر» أغنيته الجديدة «أنا اللي فوق»، وأرفقها بتعليق «قريباً»، فيما لم يوضح الجسمي أي تفاصيل أخرى تتعلق بالأغنية التي حاز كليبها الدعائي أكثر من 8373 إعجاباً في أقل من 24 ساعة.



فتح الأرشيف



في حين يبدو أن الفنان فايز السعيد قد فتح أبواب أرشيفه، إذ نشر عبر «ستوري» انستغرام، مجموعة من مشاهد مسلسله «يا مالكاً قلبي»، بالإضافة إلى مقاطع من أغنياته السابقة، أما الفنانة أحلام فقد بدت هي الأخرى نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إعادة نشر مجموعة من أغنياتها الحديثة، إلا أن الملاحظ قيامها أخيراً بمنح، وعن طيب خاطر، لقب «الملكة» للفنانة المصرية شريهان، وذلك بمناسبة عودتها إلى النشاط الفني وقرب عرض مسرحيتها «كوكو شانيل» التي ستعرض على منصة «شاهد»، وكانت أحلام قد نشرت عبر ستوري «انستغرام» صورة لشريهان من كواليس مسرحية «كوكو شانيل» للمخرج هادي الباجوري، وعلقت عليها بالقول: «عوداً حميداً يا ملكة»، لترد عليها شريهان في «ستوري» آخر، قائلة: «مكانتك في قلبي أكبر من كبيرة».



وفي السياق، كانت شريهان قد كشفت عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي، عودتها رسمياً إلى المجال الفني، وكتبت: «ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جداً، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل، وما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل! بالإرادة، الصبر، الإصرار، الأمل، العمل، الضمير، والحب لا يوجد مستحيل».



حفلات الرياض



ومع حلول الصيف، بدأ العديد من النجوم العرب بشد رحالهم نحو السعودية، من أجل المشاركة في موسم «حفلات الرياض»، ومن بينهم الفنان وائل كفوري الذي أطل أول من أمس، على خشبة مسرح «حفلات الرياض»، بينما يستعد الفنان تامر حسني للمشاركة فيها في 24 الجاري، بحسب ما كشف عنه على «تويتر»، في حين نشر عبر «انستغرام» عن كواليس كليب أغنية «افتح قلبك» التي يتوقع أن يقدمها في حفله المقبل، وكتب: «انتظروا كليب افتح قلبك في أيام إن شاء الله، كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وإخراج هادي الباجوري»، يذكر أن حسني يستعد لطرح أحدث أفلامه «مش أنا» في 23 الجاري في الصالات العربية كافة.



وعلى الدرب ذاته، سارت الفنانة نوال الزغبي، التي أعلنت عبر «تويتر» عن الانتهاء من تصوير أغنيتها الخليجية التي تصدر ضمن ألبومها الجديد «ميني» في الأسابيع المقبلة، وتولى دفة الإخراج فادي حداد، إذ استغرق التصوير يوماً واحداً فقط.



أغنية جديدة



من جانبها طرحت الفنانة يارا أغنية جديدة بعنوان «ساري» وهي من ألبومها الخليجي الجديد غير الناس، إذ طرحت يارا الأغنية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات محمد سعيد حارب وألحان أدهم، أما الفنان محمد رمضان، فلا يزال يحتفي بكليب أغنيته الجديدة ثابت للمخرج محمد سامي، والتي أعلن عن طرحها عبر قناته على يوتيوب، وهو ما أكده عبر انستغرام، إذ دعا جمهوره في مقطع مصور إلى متابعة الكليب، وعلق بالقول: اللهم اجعلنا نستطيع أن نسعد الناس.. كليب «ثابت» حالياً على قناتي الرسمية على يوتيوب.



من جهة ثانية، نفت الفنانة ريهام حجاج وجود أي معارك أو خلافات بينها وبين زميلتها ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أن القصة كلها من اختراع «سوشيال ميديا»، لأن كل واحدة منهما تزوجت رجلاً تحبه وتعيش حياة مستقرة، مشيرة إلى أن الجدل حول زواجها بمحمد حلاوة (الزوج السابق لياسمين عبدالعزيز) سببه عدم إعلان انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز في موعده.



في المقابل، حرص بعض النجوم على إبقاء متابعيهم على دراية واطلاع كامل على تفاصيل حياتهم والأماكن التي يقضون فيها إجازاتهم، ومن بينهم الفنانة نسرين طافش، التي نشرت عبر «انستغرام» مجموعة صور لها، تظهر استمتاعها بمياه «المالديف»، كما نشرت مها المصري صوراً لها في تركيا، والأمر كذلك كان بالنسبة لباسل خياط الذي نشر صوراً له خلال ممارسته الرياضة في «بالي».