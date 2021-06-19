ذاكر حسين يطلق أحدث ألبوماته «أفرولينـا»

المصدر: دبي - البيان

أطلق الفنان ذاكر حسين المعروف باسم «ذاك زورو» أحدث ألبوماته الموسيقية «أفرولينـا»؛ حيث سيقوم الفنان الذي نشأ وترعرع ويقيم في دبي بكشف الستار عن ألبوم أصليّ يتضمن 11 مقطوعة موسيقية (تراكات موسيقية) راقصة مُميَّـزة؛ وهي: «كارولينا»، «ماريا»، «دبي واي»، «كيليمبا»، «تشيكا»، «أولاي»، «أفريكان ليدي»، «سومبودي»، «ديل بي»، «سوبرهيرو» و«كول ماي نيم».



يتميز «ذاك زورو» من خلال هذا الألبوم كونه أوّل منتج موسيقِيّ ومغنِـي هنـديّ ينتج ألبومـاً لموسيقَى «الأفروبيــت»؛ حيث أشار «ذاك زورو» في هذا الإطار إلى أن: «الموسيقى هي أقوى أشكال السحر في العالم، فهي تعبير متفجّر عن الحب، وهي تلمس مشاعرنا جميعاً وتؤثر فينا بغض النظر عن الثقافة أو العرق أو البلد الذي ننتمي له».



وعن شغفه بموسيقى «الأفروبيت»؛ تحدث «ذاك زورو»؛ قائلاً: «الشيء الذي يميز موسيقى الأفروبيت هي أنها قادرة على أن ترفع من مزاجك ببساطة من أول إيقاع، وتجعلك تحرك جسمك بالكامل في انسجام تام معها؛ وأعتقد أن هذا ما يحتاجه الناس حول العالم الآن أكثر من أي وقت مضى».



يرى «ذاك زورو» نفسه كفنان ذي هوية عالمية غير مُلزَم بأي نوع مُحدد أو أسلوب واحد لموسيقاه، حيث تأثر دائماً بالموسيقى العالمية، وبالتالي تبلورت رؤيته حول تسجيل العديد من الأنماط الموسيقية المختلفة قدر الإمكان. ومع ذلك، وبصفته موسيقيـًّا محترفاً، يلتزم «ذاك زورو» باتباع الأسس والعناصر المهمة لكل نوع من أنواع الموسيقى المختلفة في صورتها الأصلية الخالصة.