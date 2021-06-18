دبي مقصد نجوم العالم لتصوير أغنياتهم الجديدة

المصدر: دبي - البيان

بتراثها الضارب بجذوره في عمق التاريخ، وبحداثتها وعصريتها الفريدة، أضحت دبي مقصد فناني العالم لتصوير جديد إصداراتهم الفنية، حيث يجد المخرجون في تضاريسها وبين أبراجها العصرية مساحات معبرة عن رؤاهم وخيالاتهم الفنية الإبداعية المتميزة.

أحدث أولئك النجوم العالميين الدي جي النرويجي البريطاني آلان ووكر ورفيقه الكازاخستاني «إيمانبيك»، اللذان تعاونا في أغنية «سويت دريمز» والتي تم تصوير الفيديو كليب الرسمي الخاص بها في صحراء دبي وبين جبالها برؤية إخراجية لمادز نيسيت.

وتصوّر قصة فيديو كليب أغنية «سويت دريمز» الدرامية، التي حصدت منذ إطلاقها قبل أربعة أيام نحو 4.3 ملايين مشاهدة، سباق سيارات حماسيّاً في الصحراء في زمن ما في المستقبل، وتمتزج في الفيديو كليب التقنيات العالية والسيارات السريعة على وقع أنغام الأغنية في استلهام للأيقونة الهوليوودية «ماد ماكس».



وآلان والكر (1997) هو دي جي وكاتب أغان نرويجي بريطاني، اشتهر بتأديته لموسيقى الرقص الإلكترونية، ويتميز بلثامه الذي لا تبدو معه سوى عينيه. ويحظى ووكر بمتابعة نحو 40 مليون متابع على قناته على «يوتيوب».

وشارك ووكر في حفلات موسيقية إلى جانب أسماء عالمية بارزة مثل ريهانا وجاستن بيبر. وتعاون خلال مسيرته مع مشاهير مثل مايلي سايرس وإيساب روكي وسيا وكولد بلاي وأفيتشي وهانز زيمر.

ولا تبدو شخصية «إيمانبيك» أقل غموضاً، حيث يشتهر منتج الموسيقى الإلكترونية الكازاخستاني بقناعه الأبيض الذي يغطي وجهه بالكامل. وفاز إيمانبيك بجائزة «غرامي» عن ريمكس لأغنية «Roses»، ليصبح أول فائز بالجائزة من كازاخستان.



تعاون

وجاء تصوير الأغنية في دبي بالتعاون مع «إيه كي إيه ميديا» في دبي، والتي تحمل خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث تعاونت في إنتاج فيديوهات لعددٍ من نجوم الموسيقى العالميين، بالإضافة إلى معرفتها بالمواقع المميزة للتصوير في الإمارا، وقدرتها على توفير أفضل المعدات التقنية اللازمة.