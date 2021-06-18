روكسي سينما تفتح أبوابها في لا مير

المصدر: دبي - البيان

تستعد روكسي سينما، سينما البوتيك الوحيدة في الإمارات لافتتاح أبوابها في لا مير، حيث تقدم لضيوفها الفرصة للاسترخاء على الكراسي الجلدية المريحة، والاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة أثناء مشاهدة أحدث الأفلام، مع توفير أفضل تقنيات السينما. كما أنها تضمن تجربة مميزة في واحدة من أكثر الوجهات الجذابة لنشر الصور على إنستغرام في دبي.

تأخذ روكسي سينما ضيوفها في رحلة لا مثيل لها، مع تقديم أحدث تقنيات Sony 4K، إلى جانب عناصر الأناقة في أجواء بوتيك جذابة. ومع عودة افتتاح صالات السينما في لامير، فإن روكسي ترتقي إلى مستوى أعلى، وتقدم لضيوفها قائمة حصرية تحتوي على مشروبات لذيذة لتجربة سينمائية مميزة.

وستكون كوكتيلات موسكو ميول وسانغريا الرمان مجرد بداية، كما تقدم كوكتيلات «فريك شيك» التي تتميز بمذاق مميز طوال الوقت بالإضافة إلى الكعكة المخملية والفشار بالكراميل. كما يتوفر الناتشوز مع الإضافات الكاملة، والبيتزا الشهية، والعديد من الخيارات النباتية! يمكن الاستمتاع بكل هذا وأكثر في روكسي سينما في لا مير.

لا تفوتوا الفرصة وتوجهوا إلى لا مير لمشاهدة الأفلام بأسلوب مميز! تبدأ الأسعار من 85 درهماً فقط لتجربة Diamond Plus.