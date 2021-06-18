350 فناناً في مهرجان «تياتر دير فيلت»

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

انطلق مهرجان «تياتر دير فيلت» المسرحي في دوسلدورف بألمانيا أمس. ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى الرابع من يوليو المقبل، وسيتم تقديمه بصورة أساسية أمام الجمهور من خلال عروض حية، يشارك بها نحو 350 فناناً من خمس قارات.

وبحسب منظمي المهرجان، فسوف يتم تقديم 24 إنتاجاً دولياً، من بينها ستة عروض يتم تقديمها لأول مرة.

وقد تم التخطيط لتقديم 34 عرضاً بصورة حية أمام الجمهور في قاعات مختلفة بدوسلدورف، وكذلك في الهواء الطلق. وسيتم أيضاً عرض معظم العروض الحية المقررة أمام الجمهور، من خلال البث الرقمي.