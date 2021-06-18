الأزياء الأيكولوجية تتصدر منصّات الموضة

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تهدف صناعة الأزياء الأيكولوجية إلى إنتاج ملابس تحترم مبادئ الاستدامة البيئية، وتحاول تخفيض نسبة التلوث والنفايات، من خلال استبدال الألياف الصناعية بالألياف الطبيعية الموجودة في الطبيعة، كذلك تهدف الأزياء الصديقة للبيئة إلى استخدام الألياف المعاد تدويرها، وهي تشمل بقايا الأقمشة المجمعة من المصانع والثياب المستعملة والملابس الجديدة التي لم يتم بيعها، ومنها تتم صناعة قطن مستدام، وفي سياق الأزياء الصديقة للبيئة طرحت دار ڤيرساتشي مجموعتها التمهيدية لخريف 2021 من أقمشة مستدامة وصديقة للبيئة، فيما الأزياء الرسمية مصُمّمة من مخزون الأزياء التي لم تُبع من في إطار التزامها بأن تُصبح علامة مستدامة بالكامل.



هوية متجددة



وارتكزت المجموعة على لوازم المرأة والرجل العصريَّين. واستمدّت المصممة العالمية دوناتيللا ڤيرساتشي تصوراتها من أوجه ملهمة حديثة لتبتكر تصاميم تحتفي بالشخصيّة وهويّة الفرد، فطرحت تصاميم جديدة لا غنى عنها في عالم شهد الكثير من التطوّرات والتغيّرات، لتزخر بالقصَّات الجديدة والتنسيق اللافت والمفاجئ بين الأقمشة والألوان، في حين يتجلّى الجلد الأسود الناعم، وهو من الأقمشة التي طالما اعتمدت عليها الدار، في شكل سترات رسمية وتنانير وفساتين ضيّقة عند الخصر وواسعة من الأسفل. أتت القصّات بسيطة فيما تراوحت الألوان بين الأسود والكاراميل مع نفحات من الأحمر والبرتقالي والأزرق الفاقع. تحوّلت الكنزات الرياضية على فساتين ضيّقة عند الخصر.



أسلوب الباروك



في حين تطرح تشكيلة الأزياء الرجالية الزيّ الحديث للرجل المعاصر، ويشمل الملابس الرياضية والقطع المصمّمة من الكشمير الناعم وقمصان الأكسفورد المطعّمة بصوف الفانيلّة والمعاطف العملية. تتوفّر المعاطف باللونين الأزرق والأخضر الزاهي، كما تكتمل المجموعة الرجالية من خلال النقشة العسكرية المعروفة بالـBaroccoflage والمستوحاة من أسلوب الباروك، فمتوفّرة باللونين الكاكي-البني والكحلي-الأزرق. تتّسم البدلات بالقصّة الرسمية لكن بأقمشة جديدة.