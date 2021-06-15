ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بدينا ضياء التي ظهرت معه في طائرة خاصة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لعمرو دياب تجمعه مع مصورة صحفية شهيرة اسمها "دينا".

وأكد البعض أن دينا بحكم عملها رافقت عمرو دياب في أغلب حفلاته الفنية ورحلاته الخارجية طوال الفترة الماضية ووقع في غرامها بالفعل.

وظهرت دينا ضياء بهجت التي تعمل كمصورة فوتوغرافية بإحدى المجلات العالمية في نسختها العربية، مع عمرو دياب في طيارة خاصة وبرفقتهما عدد من النجوم منهم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش.

ووفقا لرواد مواقع التواصل، حدث التعارف بين دينا ضياء وعمرو دياب في شهر مارس الماضي أثناء وجودهما معا في مدينة الجونة، وتوطدت العلاقة بينهما على مدار الشهور الماضية، حيث صارت ضيفة دائمة على حفلاته الفنية داخل وخارج مصر بصفتها مصورة رغم أن عمرو يتعاون طوال السنوات الماضية مع مصوره الخاص.

يذكر أن دينا ضياء تصغر عمرو دياب بحوالي 20 عاما، وهي تتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة، حيث كانت تعيش في إسبانيا ودرست هناك.