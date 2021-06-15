صدور الحكم النهائي في قضية الفنانة رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد شد وجذب واتهامات بالتزييف والتلفيق بين الفنانة المصرية رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس، أصدرت نيابة النزهة اليوم الثلاثاء، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

ووفقاً لـ "المصري اليوم" فقد جاء القرار بحفظ البلاغ لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، أثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.