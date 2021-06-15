بالفيديو.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاده الـ 29 في دبي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" للفرعون المصري وهو يتقبل التهاني بعيد ميلاده محاطاً بالعائلة والأصدقاء.

كما نشر حساب " lovindubai" فيديو لمحمد صلاح وهو يتلقى "تورتة" عيد ميلاده في دبي.

يذكر أن محمد صلاح، ولد في مثل هذا اليوم، 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية. وبدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، ثم انضم لفريق الناشئين بنادي المقاولون العرب وتدرج في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول.

شارك محمد صلاح أمام فريق المنصورة للمرة الأولى في الدوري الممتاز مع المقاولون وكان وقتها بعمر الـ 18 عاما.