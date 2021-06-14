فنانة مصرية: رجعت بلدي بعد 4 سنين علشان أظبط شعري

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد غيابها لمدة 4 سنوات عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة المصرية علا غانم اليوم الإثنين لأول مرة، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، وظهرت علا وهي تصفف شعرها، وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعري".

وشاركت علا غانم في فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فني، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أمريكا، وتساءل كل محبي الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها في أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.