حنان ترك تحسم الجدل حول عودتها للتمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك الجدل حول عودتها للتمثيل، مؤكدة أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني، مشيرة إلى ان وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها «نعمة» تتمنى دوامها.

وتصدرت ترك قوائم الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تزايد المطالبة بحذف صورتها دون حجاب مع زميلتها منة شلبي، خصوصا أن ترك حسمت الجدل حول احتمال خلع الحجاب وعودتها للوسط الفني، مؤكدة عبر حسابها على «تويتر» أن وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها «نعمة» تتمنى دوامها.

وانتقد مغردون نشر شلبي صورة ظهرت فيها برفقة ترك بلا حجاب، لترد الأخيرة بصورة بالحجاب بصحبة زوجها حاملة باقة من الزهور.

وكتبت حنان عدة تغريدات تؤكد فيها تمكسها بوضعها الحالي كزوجة، وتفضيلها حياتها العائلية، علاوة على أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني.