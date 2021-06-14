حقيقة تدهور صحة محمد منير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف النجم المصري محمد منير سبب تغيبه عن حضور حفل تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى أمس الأول، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية.

وأضاف منثر أن تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذى منعه من الحضور وتسلم تكريمه، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

يذكر أن الكينج محمد منير قد انتهى منذ أيام من تسجيل أحدث أغانيه "الباقى من صحابي"، وبدأت الشركة المنتجة لأغنية الكينج محمد منير في تكثيف الدعاية حيث طرحت البوستر الخاص بالأغنية، والتى من المقرر طرحها خلال أيام.