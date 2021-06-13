تدهور صحة الفنان المصري محمد منير

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير في حين يستعد لطرح أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي" التي طرح البرومو الدعائي لها عبر قناته في موقع "يوتيوب".

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن "الكنج" يمر حالياً بظروف صحية سيئة، موضحاً أنه كان من المفترض أن يتم تكريمه الجمعة الماضية في الدورة الـ69 من المهرجان الكاثوليكي.

وأكد الموقع أن منير اعتذر عن عدم الحضور نظراً إلى الأسباب السالفة، لافتةً إلى أن الفنانة هالة صدقي تسلمت الجائزة بدلاً منه.

يُذكر أن أغنية "اللي باقي من صحابي" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.