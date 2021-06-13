ليالي دهراب تستعد لـ "كل امرئ من اسمه نصيب"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن الفنانة الكويتية ليلى دهراب، قد استطاعت أخيراً تجاوز محنتها الصحية والتي وصفتها بـ "فترة غير منضبطة"، لتبدأ الاستعداد لعمل فني جديد، يحمل عنوان "لكل امرئ من اسمه نصيب"، يشاركها بطولته ثلة من نجوم الخليج وعلى رأسهم الفنانة فاطمة الحوسني، وزميلها الفنان خالد العجيرب، وجود عزيز، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد آخر من نجوم الدراما.

المسلسل الجديد، سيحمل توقيع السيناريست علي الدوحان، الذي يعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على نص المسلسل الجديد، الذي لم يتم الكشف عن كافة تفاصيله، في وقت أشارت بعض وسائل الإعلام الكويتية إلى أن المسلسل قد يبدأ تصويره قريباً، وإن العمل سينتمي إلى المسلسلات القصيرة، بحيث لا يتعدى الـ 8 حلقات.

ليالي دهراب التي ستلعب بطولة المسلسل الجديد، سبق لها أن شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "أمينة حاف" والذي حاز على اعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، الأمر الذي دفع مؤلفه علي الدوحان إلى المضي في تأليف جزء ثان منه، حيث أكد الدوحان في تصريحات له، بأن "الجزء الثاني سيكون أقوى من الأول"، موضحاً إنه انتهى من كتابة الحلقات الأولى من العمل، وتوقع أن يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل، وبين الدوحان في تصريحاته التي أدلى بها لوسائل اعلام كويتية، إن الجزء الثاني سيشهد مشاركات جديدة، قائلاً إن "هناك مفاوضات مع فنانة مصرية وأخرى لبنانية، للمشاركة في العمل"، وإن العقود قد شارفت على الانتهاء، منوهاً إلى أن الجزء الثاني سيأخذ طابعاً عربياً أكثر، موضحاً أن من بين المشاركات الجديدة في "أمينة حاف 2"، ستكون الإعلامية ريم النجم، والتي قال إنه سيكون لها دور مميز في المسلسل الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.