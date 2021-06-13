مخرجة سورية تتمنى الموت لهذا السبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت المخرجة السورية لورين عيسى، عن حزنها الشديد بعد فقدان زوجها المخرج السعودي ​عبدالخالق الغانم.

ونشرت المخرجة السورية صورة عبر حسابها في "تويتر" تجمعها بزوجها الراحل وعلقت عليها بالقول، "إلى جنة الخلد يامن غابت شمسك عن حياتي فتحولت إلى ظلام دامس بعد رحيلك".

وأضافت، "إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة، أعيش بدون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضانك كما عودتني، وأشتكي وتضمني بقوة لتقول لي أنا معك لا تخافي ما يفرقنا إلا الموت، فعلا لم يفرقنا إلا الموت.

واختتمت تعليقها بالقول، "لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي".

يذكر أن المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، فارق الحياة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 63 عاما.

وبدأ عبدالخالق الغانم، مشواره الفني في 1992، عبر إخراج مسلسل "رحلة صيد" تلاه مسلسلا "الانتظار" و"الخراش"، ثم تولى في 1995 إخراج سلسلة "طاش ما طاش" وظل مستمراً معه حتى الجزء الـ 15 الذي رأى النور في 2007، ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر عمل أخرجه وكان ذلك في 2017، ومن أبرز أعماله أيضاً "سكتم بكتم" (2010) و"طالع نازل" (2012).