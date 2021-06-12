المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق هائل في منزل الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، ما أدى إلى خسائر كبيرة دون وقوع إصابات لأفراد أسرتها.

وقالت بثينة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "سناب شات"، إن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بسبب التلفزيون، شاكرةً الله تعالى أن أفراد أسرتها بخير ولم يصابوا بأذى.

وأضافت أن النيران امتدت إلى جهاز التكييف ليحترق جزء من المنزل، داعيةً جمهورها إلى أخذ الحذر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

يُذكر أن بثينة الرئيسي شاركت خلال رمضان الماضي في مسلسلي "الناموس" و"أنا أحبك بعد".