تغريدات النجوم أغانٍ جديدة ووصلات غزل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع ارتفاع حرارة الصيف، ارتفعت حدة النشاط في حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن أغنيات وأعمال درامية جديدة، كما كشفت أيضاً عن الحالة الصحية لعدد من النجوم، في وقت احتفت فيه الفنانة جيسي عبده بحصولها على الإقامة الذهبية في دبي. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، وكانت بدايتها مع الفنان عيضة المنهالي، حيث كشف عبر «انستغرام» عن طرحه أغنية جديدة بعنوان «ما أشبع منه» وهي من كلمات رامي العبودي وألحان حسام كمال، في حين أعاد الفنان حسين الجسمي فتح أرشيفه الغنائي القديم، حيث قام بإعادة نشر مجموعة من أغنياته القديمة التي حققت نجاحاً ملحوظاً إبان طرحها، والأمر ذاته انسحب على الفنانة أحلام التي قامت هي الأخرى بإعادة نشر مقاطع مصورة من كليبات أغنياتها الأخيرة، بينما شهد حسابها على «تويتر» نشاطاً واضحاً، حيث قامت بإعادة نشر مجموعة من التغريدات التي تثني على أعمالها الفنية.

مشهد مختلف

خليجياً، بدا المشهد مختلفاً، حيث لقي خبر إصابة الفنانة مرام البلوشي بجلطة في القلب، ودخولها غرفة العناية المركزة، تفاعلاً واضحاً من قبل زملائها، الذين بادروا إلى نشر صورها ومقاطع من أعمالها، متمنين لها السلامة والشفاء والعودة إلى بيتها سريعاً، وكانت شقيقة الفنانة مرام قد أوضحت عبر «ستوري انستغرام»، أن مرام البلوشي تعاني من ارتفاع في نسبة الأنزيمات، وأنها لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى الأميري بالكويت.

وفي السياق ذاته، كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، عن تفاصيل وضعها الصحي، بعد إصابتها بسرطان الثدي، حيث أوضحت أنها في مرحلة العلاج المناعي، وأنها تحصل على «إبرة مناعية» كل 3 أسابيع، وكانت خميس قد نشرت مقطعاً مصوراً على انستغرام، يظهر وجودها على أسرة الشفاء، وقالت فيه، إنها انتهت من العلاج الكيماوي، وإن الفحوصات أظهرت بدء تلاشي المرض، وإنه لا بد من الحصول على الإبرة المناعية.

إنتاج درامي

من طرفه، كشف الفنان الكويتي خالد أمين، أخيراً عن نيته خوضه تجربة الإنتاج الدرامي ولأول مرة، عبر مسلسل جديد سيعرض على المنصات الرقمية، إلا أن خالد آثر إبقاء التفاصيل طي الكتمان، واعداً الجمهور بأن العمل سيكون «مفاجأة»، قائلاً بأن «تفاصيل العمل ستظهر إلى العلن، بمجرد بدء التصوير، وإنه سيكون من بطولته بالاشتراك مع إحدى الفنانات»، ولكنه لم يكشف عن هويتها بعد. وفي الإطار ذاته، أعلن الفنان السعودي إبراهيم الحربي عن مشاركته زميله الكويتي جاسم النبهان، في عمل درامي جديد يحمل عنوان «حبي الباهر»، وذلك بعد مرور 15 عاماً على آخر عمل قدماه معاً.

على الصعيد العربي، أعلنت الفنانة اللبنانية جيسي عبده، عبر «انستغرام» عن حصولها على الإقامة الذهبية في دبي، ونشرت على حسابها، صورة لدبي، وأرفقتها بتعليق، كتبت فيه: «كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واهتمامه بالفن والثقافة والمبدعين.. أدام الله الأمن والأمان والعز على الإمارات وحكامها وشعبها».

مقطع مصور

أما الفنانة لطيفة التونسية، فقد نشرت مقطعاً مصوراً على «انستغرام»، تظهر فيه وهي تمارس رياضة المشي، حيث وجهت من خلاله رسالة إلى جمهورها، تطلب فيها رأيهم في أغنيتها الجديدة، وإن كانوا يفضلون أن تكون بطريقة «الفيديو كليب» أو «ليريكس فيديو» (Lyrics Video)، وقالت إنها تنتظر إجابات الجمهور في خانة التعليقات، يذكر أن لطيفة كانت قد أطلقت أخيراً أغنية «الليل ليل»، وهي من توقيع المخرج شادي أبو شرار.

في حين، كشفت الفنانة كارمن سليمان عن وضعها اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة «لعبتي» والتي سترى النور قريباً على قناتها الرسمية في «يوتيوب»، حيث أوضحت كارمن أن الأغنية من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، من جانبها، احتفت الفنانة سمية الخشاب بالنجاح الذي حققته أغنيتها الجديدة «أوعدك» التي تطل فيها مع الفنان عمر كمال، بعد تخطيها حاجز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 48 ساعة، حيث تصدرت الأغنية أيضاً قائمة الترند في تطبيق «تيك توك».

رسالة مؤثرة

«وصلات غزل مختلفة»، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم، ففي الوقت الذي وجهت فيه الفنانة منة شلبي «رسالة مؤثرة» إلى صديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، تعبر فيها عن افتقادها لها، بادرت حنان في رسالتها إلى التعبير عن ذات الشعور، إلا أن الصورة التي نشرتها منة شلبي، حيث ظهرت فيها حنان ترك غير محجبة، فقد أثارت انتباه الجمهور، حيث عبر عدد كبير منهم عن «امتعاضه» من نشر منة شلبي لصورة حنان، واعتبروا أنها بذلك تجاوزت العرف السائد.

وصلة الغزل تلك انسحبت أيضاً على الفنانة دينا الشربيني التي وجهت عبر «انستغرام» رسالة خاصة إلى «نور» ابنة الفنان عمرو دياب، احتفالاً بذكرى ميلادها، وعلقت عليها بالقول: «عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة، أتمنى لك كل السعادة والتوفيق.. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك»، وردت عليها نور برسالة مماثلة قالت فيها: «شكراً لك على المنشور الرائع، حبيبتي أنت لطيفة جداً، وأنت ملاك حرفياً»، وأضافت: «أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً».

من جهة أخرى، نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر «انستغرام» صوراً جديدة لها من القاهرة التي تزورها حالياً، وعلقت عليها بالقول: «من أجواء وجودي في مصر الحبيبة»، علماً بأن سيرين تحضر حالياً مع الفنان عادل كرم، لبطولة مسلسل قصير بعنوان «دور العمر» للمخرج سعيد الماروق.