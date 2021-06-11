الإقامة الذهبية «نيشان محبة» على صدر النجوم

المصدر: دبي - غسان خروب

تعزيز الاقتصاد الإبداعي خطوة تمضي بها دبي، التي أصبحت وجهة ومقراً لنجوم الفن والمشاهير في دنيا العرب والعالم، حيث يتخذون من سمائها مظلة لهم ولأعمالهم الإبداعية، التي طالما أعجب بها الجمهور العربي. وتكريماً لهم عمدت دبي إلى منحهم الإقامة الذهبية التي تتيح لهم الاستقرار في ربوعها، واستثمار مواهبهم وإبداعاتهم التي من شأنها إثراء المكتبة الفنية العربية.

قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية في دبي آخذة بالتوسع، وباتت أشبه بـ «نيشان» يوضع على صدور المبدعين والنجوم، الذين عبروا عن اعتزازهم بحصولهم عليها، موجهين الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على هذا التشريف، معتبرين أن الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى عشر سنوات، تؤمن لهم الاستقرار والأمان، وحرية الحركة والعمل على أرض «دانة الدنيا» والإمارات على حد سواء.

سعادة وتكريم

الفنانة نجوى كرم، التي حصلت عليها في فبراير الماضي، واعتبرت الإقامة بمثابة هدية لها، حيث كانت نجوى تحتفل آنذاك بعيد ميلادها في دبي، وغردت آنذاك بالقول: «الفرحة عندي صارت فرحتين». تلك الفرحة رسمت ملامحها على وجه الفنان راغب علامة، معتبراً إياها «تكريماً له ولزوجته جيهان علامة ولابنيه خالد ولؤي».

إلى ذات القائمة انضم أيضاً الفنان مروان خوري، والذي اعتبرها بمثابة «تشريف له»، حيث كتب على تويتر: «شكرًا لدولة الإمارات التي شرفتني بمنحي الإقامة الذهبية»، وهو ما انسحب على الفنان جوزيف عطية.

الفنان المصري محمد رمضان، كان من أوائل الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في دبي، التي ما إن يكاد يغادرها حتى يعود إليها، حيث قام بتصوير أكثر من عمل غنائي في مواقعها.

نجوم سوريون

دبي في الآونة الأخيرة كرمت العديد من نجوم الدراما السورية، عبر منحهم الإقامة الذهبية، على رأسهم وقف الفنان السوري حسام تحسين بيك الذي أطل في رمضان الماضي بمسلسل «الكندوش» وابنته نادين حسام تحسين بيك، وكذلك الفنان قصي خولي الذي اطل في رمضان الماضي رفقة سيرين عبد النور، في مسلسل «عشرين عشرين» وزميله تيم حسن، بطل مسلسل «الهيبة»، والفنانة كاريس بشار وزميلتها الفنانة مها المصري، وكذلك الفنان مظلي الرواس، إلى جانب الفنان ناصيف زيتون، وخالد القيش الذي شارك في بطولة مسلسل «المنصة» وروعه ياسين، صاحبة لقب «ملكة جمال البادية السورية»، كما منحت الإقامة الذهبية قبل يومين إلى الفنانة شكران مرتجى، التي توجهت عبر «تويتر» بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقالت في مداخلة إذاعية بأن «حصولها والعديد من النجوم العرب على الإقامة الذهبية، يسهل لهم العديد من الأمور الخاصة بالفن، وتكفل لهم حرية التنقل دون الاضطرار للانتظار من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة، وعلى ذات الدرب سارت الفنانة أمل عرفة التي توجهت هي الأخرى بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما انطبق أيضا على الفنانة جيني اسبر، التي عبرت عن اعتزازها بحصولها على الإقامة لذهبية.

اعتزاز

أما الفنان المصري خالد سليم فكان آخر المنضمين إلى نادي حملة الإقامة الذهبية، الذي دخله أيضا الفنان هاني شاكر رفقة زوجته، وكان شاكر قد أبدى اعتزازه بهذه الإقامة، حيث كتب على صفحته الرسمية في موقع الفيسبوك:»كل الشكر والتقدير لدوله الإمارات الحبيبة على هديه الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدوله الإمارات الحبيبة شعباً وحكومة بدوام النجاح والازدهار)، كما شهد النادي أيضا انضمام الفنان المغربي حاتم عمور، الذي عبر هو الآخر عن اعتزازه بالحصول على الإقامة الذهبية.