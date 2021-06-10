حقيقة وفاة المخرج محمد سامي

المصدر: البيان الإلكتروني

بسبب تشابه الأسماء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خبر وفاة المخرج المصري محمد سامي، حيث زعمت عدة مصادر صحفية اليوم وفاة المخرج محمد سامي بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية، من ثم انتشر الخبر على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار فزع و قلق الكثير من جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

تشابه في الاسماء

لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة، كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بشان وفاة المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة، وبالتأكيد يوجد هناك تشابه في الاسماء المنشورة.

وأكدت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي.

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي".