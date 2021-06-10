الوسط الفني يفجع في الموسيقار السعودي طلال باغر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الخميس الموسيقار السعودي طلال باغر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاماً.

وكتب ريان طلال باغر ابن الراحل عبر حسابه في تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أنعى والدي وحبيبي وروحي طلال محمد باغر.. أشوفك في الجنة يا أبويا".

وأضاف: "نظرا للظروف الحالية بسبب وباء كورونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط، اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله".

يذكر أن الراحل نقل إلى المستشفى في وقت سابق إثر إصابته بكورونا، وعاد بعد ذلك إلى منزله وهو بصحة جيدة لكن حالته انتكست فيما بعد، فعاد مرة أخرى إلى المستشفى، وساءت حالته الصحية، فوضع على جهاز "تنفس اصطناعي" إلى حين وفاته.

كان "باغر"، رحمه الله، قبل مرضه مشرفا على قسم الموسيقى بجمعية الثقافة بجدة، وقام، كذلك بالإشراف على الدورات الموسيقية بالجمعية وتنظيمها.

وقال الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، طلال حاله إنسانية استثنائية كان من أهم الأسماء التي صنعت الموسيقى السعودية وساهمت في تفعيل دور جمعية الثقافة والفنون في المجتمع سواء في البدايات أو خلال هذه المرحلة التي تفضل رحمه الله مشكورا أن يكون معنا ويعمل معنا في تطوير الموسيقى وقسم الموسيقى وهو أول من أطلق الدورات الموسيقية بالجمعية بطريقه مرتبة وننظمه ومنهجه في جدة والحديث عن طلال كثير ولا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون ويجبر مصابنا في فقده ويلهم أهله الصبر، وفقا لصحيفة الرياض.

يذكر أن أول لحن للراحل طلال باغر كان مع الفنان علي عبد الكريم في أغنية "يا خلي، ثم بعد ذلك قدم عملين مع طلال مداح هما: "عوافي"، من كلمات يوسف رجب و"غريب حبك"، من كلمات الأمير محمد العبد الله الفيصل.