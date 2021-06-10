هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر اسم الفنانة شمس البارودي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورة لها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف في أحدث ظهور لهما.

والتقط الاثنان الصورة بطريقة "السيلفي"، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي نادرة الظهور، وفكر عدد من الجمهور هل تعود الفنانة المعتزلة للتمثيل.

ونفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته الفنانة شمس البارودي إلى التمثيل، وفقا لموقع صدى البلد.

وقال الفنان حسن يوسف، إن الأمر مستبعد تمامًا، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أنها لا تفكر في هذا الأمر.

وعن شائعة وفاته؛ أكد الفنان حسن يوسف، في مداخلة ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، "أصبحت أخبارًا طبيعية، فاليوم تلقيت شائعة عن وفاة شمس البارودي".

وأضاف الفنان حسن يوسف "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، فلا يروع المسلم أخاه المسلم، وأخبار الوفيات تروع الناس، والعمر بيد الله"، موضحا "قرأت خبر إصابتي بمرض خطير، وشربت طبق شوربة عدس بالليمون".

وأوضح الفنان حسن يوسف "شمس البارودي طباخة ماهرة وشاطرة وبحب أكل الطعمية السوري، وعن تجسيد شخصية البابا شنودة، في عمل فني.. وقال الفنان حسن يوسف: "معنديش مانع لأن شخصية البابا شنودة شخصية تهم مسيحيي العالم وليس مصر فقط، ويجب أن يقف الجميع خلفه، ولكني أرى أن ماجد الكدواني أفضل مني في تقديم شخصية الراحل البابا شنودة؛ نظرا لتكوينه الجسماني وشكله".

وتبلغ شمس البارودي بالوقت الحالي 75 عامًا، فهي من مواليد 4 أكتوبر من عام 1945، وتعتبر نادرة الظهور الإعلامي، إلا أنها قبل حوالي عام قررت الرد على أنباء عودتها للتمثيل مجددًا بعد سنوات من الاعتزال، حيث قالت في مداخلة بأحد البرامج إنها قررت الاعتزال منذ أكثر من 37 عامًا، ولكنها لا تفكر في العودة مرة أخرى للتمثيل، ولفتت إلى أنها تركت مجال التمثيل قبل ولادة ابنها الأصغر عمر حسن يوسف.

واعتزلت شمس البارودي الفن في بداية الثمانينات بعد آخر أفلامها "اتنين على الطريق"، وارتدت الحجاب والنقاب لفترة واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت، وكان آخر ظهور لها قبل حوالي عامين مع أسرتها، قبل أن تعود للظهور في الصورة الجديدة.