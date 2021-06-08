أحمد حلمي .. سفير نوايا حسنة ويستعد لـ "النجيب"

المصدر: دبي - غسان خروب

في ساحة العمل الإنساني يعزز الفنان المصري أحمد حلمي تواجده، فبعد تعاونه مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) للمساعدة في الترويج لمشروع "الغذاء مقابل التعليم"، ومشاركته في عديد الحملات التي نظمتها منظمة يونسيف مصر، ها هو حلمي يمضي بخطوة جديدة، جعلت منه سفيراً للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما أعلنت عنه المنظمة الدولية، أخيراً على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، حيث كتبت: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تمَّ تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المنظمة لم تكتف بما قالته في التغريدة، وإنما آثرت أن ترفقها بمقطع مصور، يوثق اللقاء الذي عقده حلمي مع تيد شيبان، مدير «يونيسف» الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي قال: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يقولون لنا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعهم وتجعلهم يضحكون".

من جانبه، عبر حلمي عن فخره بالمنصب الجديد، الذي يضاف إلى سيرته. وقال: "في الحقيقة لن أكون فقط سفيراً لمكتب مصر، ولكن إن شاء الله، الدورة المقبلة، سنحقق أكثر وأكثر، ليس على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الإقليمي".

في المقطع المصور، يظهر حلمي وهو يوقع أوراق اعتماده لمنصب سفير النوايا الحسنة لمنظمة "يونسيف"، والأمر ذاته انسحب على تيد شيبان، الذي وقع نيابة الأوراق عن المنظمة.

انشغال حلمي خلال الفترة المقبلة، بالترويج للأعمال الإنسانية وبرامج "يونسيف"، لن يقف "حجر عثرة" في طريق انجازه لأعماله الفنية، حيث يستعد حالياً لارتداء "بدلة ونظارة" الأديب الراحل نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب، في مسلسل يسرد السيرة الذاتية للأديب.

المسلسل الجديد والذي يحمل مؤقتاً اسم "النجيب"، يتوقع أن يبدأ تصويره في اكتوبر المقبل، وذلك بمجرد انتهاء حلمي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يتولى إخراجه محمد شاكر، ويشارك في بطولته الفنانة روبي.

يذكر أن حلمي كان قد احتل أخيراً سدة الترند في محرك بحث غوغل بسبب مساندته لابنته "لي لي"، ودعمه لها، حيث قام وعبر ستوري "انستغرام" بنشر مجموعة من صور المنتجات التي تصنعها ابنته، معلقاً عليها بالقول إنه "لن يحصل على تخفيض من ابنته، وإنما سيحصل على التيشيرت"، في وقت عبر فيه عن اعتزازه وفخره بما تقوم به ابنته.