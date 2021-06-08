نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى "العناية المركزة"

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية.

وأكدت مي البلوشي، أن شقيقتها مرام تعرضت لأزمة صحية خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "ملاك رحمة"، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وتم حقنها بإبرة سيولة لموازنة الأنزيمات، وعليه سيتم اتخاذ قرار ضرورة إجراء القسطرة أم لا. وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وقالت، "الحمدلله حالة الفنانة مرام الصحية مستقرة، وللعلم أيضاً في عام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل "دفعة القاهرة" كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطاً من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية".

ونفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب.

وقالت عبر حسابها بانستغرام "ستوري"، "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الأنزيمات مرتفعة وتعبت وسولها دخول دعواتكم".