مهرجان أبوظبي يعرض الحلقة 4 لملتقى العود

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة الرابعة من سلسلة فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية؛ وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين من مصر والسودان واليابان وسوريا.

وقدمت اﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌﺔ، عروضاً حصرية ﻟـﻠﻔﻨﺎﻧـﻴﻦ: ﻧـﻬﺎد اﻟﺴـﻴﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺼﺮ، وأﺷـﺮف ﻋـﻮض ﻣـﻦ اﻟـﺴﻮدان، وﻧـﻮاﺗﺸـﻴﻜﺎ ﺳـﻮﻛـﺎﺑـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻴﺎﺑـﺎن، وﺟـﻼل ﻗـﺴﺎم ﻣـﻦ ﺳـﻮرﻳـﺎ. ورﻛـﺰ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻟﺤـﻠﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻤﻞ اﻟـﺨﺎص ﺑـﺼﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﺒﺴﺒﻲ، ﻓـﻲ ﺗـﻐﻄﻴﺔ ﻣـﻦ ورﺷـﺘﻪ ﻓـﻲ دﻣـﺸﻖ. كما قدم ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق مداخلات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﻮد.