دنيا سمير غانم تتحدث عن تطورات حالة والدتها الصحية

المصدر: وكالات

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، بعد إصابتها منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا.

وقالت دنيا سمير غانم عبر حسابها في "انستغرام": "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكراً جداً ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

وأكدت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبي فى نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا منذ 34 يوماً، في مستشفى العزل، وقالت إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسنًا هذه الفترة ولكنه ببطء، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

وتابعت عنبر: نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريبًا بإذن الله، وتعود وسط أسرتها، مشيرةً إلى أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، طالبة من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة وبالشفاء.