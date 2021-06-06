بعد تراجعه عن الاعتزال.. فنان مصري يتهم الوسط الفني بالتخاذل

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الفنان المصري مجدي صبحي الوسط الفني بالتخاذل، موضحاً أن زملاءه الممثلين لم يحرِّكوا ساكناً عند اتخاذه قرار الاعتزال.

وقال صبحي، أمس، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "عندما أعلنت اعتزالي الفن لم أكن أتوقع أن زملائي الفنانين وعشرة سنين طويلة مع بعض مايسألوش عني إلا القليل جداً".

وأضاف: "أصدقائي وجمهوري اللي خارج الوسط واللي علي الفيس همه اللي أمطروني بكلمات طيبة لن أنساها في حياتي".

وأعرب عن استغرابه "من فناني الوسط الفني الذين يدعون الوفاء والمحبة في لحظة توهجك الفني فقط لاغير"، مؤكداً: "حقيقي زعلان منهم أوي".

ووصف الوسط الفني بأنه "غريب، ومليء بالمجاملات غير الصادقة"، متابعاً: "وسط فني مزيف بابتسامات غير صادقة وكلمات غير صادقة".

يُذكر أن مجدي صبحي، وهو شقيق الفنان الكبير محمد صبحي، كان قد أعلن اعتزاله التمثيل نهائياً في وقت سابق، موضحاً أنه لا يمكنه أن يقدم فناً رخيصاً، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار.