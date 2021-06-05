سمية الخشاب توجه نصيحة للفتيات للتخلص من الكآبة في 40 ثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب نصيحة للفتيات ليتخلصن من الكآبة والقلق.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها في تويتر: "علاج الكآبة والقلق في 40 ثانية... قومي ارقصي وفكك منه مبيجيش من وراه غير النكد".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها سمية الخشاب نصيحة للفتيات حيث نصحتهن من قبل في تصريحات سابقة لبرنامج "أسرار النجوم" خلال الأيام الماضية بتناول العصير الأخضر المكون من بقدونس وشبت وكزبرة خضراء وكرفس أو خيارة وتفاحتين بدون عسل أو سكر، فهو سر الرشاقة ونضارة البشرة.