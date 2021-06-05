بعد الهاشتاغ المسيء لها.. رانيا يوسف ترد على انتقادات صورها مع رئيس نادي برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الانتقادات والهجوم الذي وجه إليها، وظهور هاشتاغ مسيء لها بعد نشرها صورة من رحلتها إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، ظهرت فيها برفقة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

وقالت رانيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة mbc مصر، "معرفش ليه الدنيا اتقلبت اتنين مشاهير اتقابلوا بينهم أصدقاء مشتركين عرفونا ببعض، ابنه زميل بنتي في الجامعة، اتصورنا في الشارع قدام كافية مشهور في برشلونة ونزلت صوري زي أي حد، معرفش إيه اللي حصل الدنيا قامت مقعدتش وكأنه أول مرة بيشفوا واحدة مصرية بتتصور مع واحد أجنبي، دي مجموعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومحبوب، ودول موجودين من زمان بس هما طفحوا علينا بعد 2001 من خلال السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها فوجئت بما حدث بعد نشر الصورة بساعات قائلة: "هجمة حصلت بالليل أنا متصوره في الشارع مش في بيت ولا سهرة خاصة، مش فاهمة سبب الهجوم، دي ناس بتحارب النجاح، وأنا بتواصل مع مباحث الإنترنت علشان أبلغ عن كل الناس لازم يكون في وقفة، المجموعات دي بتحاول تكرهنا في بلدنا، ومش هينجحوا دي بلدنا وبلدنا بتدينا الحرية والكرامة وعزة النفس ومش هنسيبها وهننجح فيها".

وأكدت أنها اعتادت على هجوم البعض عليها.

وأشارت رانيا يوسف إلى أن الهاتف أصبح سلاحا خطيرا وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تستطيع الآن التسبب في نجاح شخص أو فشلة، مضيفة أنها لا تنزعج مما يحدث قائلة "كل ما بضايقهم بنبسط أكتر، وبكرا ولا بعده الصور مع ميسي هتنزل".