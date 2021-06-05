تغريدات النجوم.. شائعات وانتقادات لاذعة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

شائعات، وانتقادات لاذعة عديدة شهدتها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي حملت أيضاً مجموعة من الأخبار التي تكشف عن أنشطة النجوم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، وكانت البداية مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي نشر، عبر «انستغرام» مقطعاً مصوراً يوثق لحظة ظهور صورته على برج خليفة، معلقاً عليه بالقول «شكراً وممنون»، كما نشر مقطعاً من أغنيته «هو اشتياق الاشتياق»، في وقت أعاد فيه عبر «ستوري انستغرام» نشر مجموعة مقاطع تظهر احتفاء الجمهور العربي والغربي بأغنياته. من جانبها، أعادت أحلام، عبر «انستغرام»، نشر مقاطع من أغنيات ألبومها الأخير «أحلام 2021»، وأكدت عبر «تويتر» نجاح أغنيتها «حزين» في كسر حاجز 35 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكتبت مغردة: «الأغنية حققت نجاحاً كبيراً، وأصداء واسعة منذ إطلاقها في شهر فبراير الماضي، وقام العديد من الجماهير والفنانين بإعادة غنائها بأصواتهم ونشر فيديوهاتهم عبر مواقع سوشيال ميديا».

صحة الخبر

لم تكد شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده تطل برأسها، حتى احتلت رأس قائمة «الترند»، ما دعا الكثير من محبي «فنان العرب» إلى التساؤل عن صحة الخبر، الذي تم نفيه لاحقاً.

أما الفنانة بلقيس فقد احتفت عبر حساباتها، بخبر احتلالها قائمة الأكثر استماعاً في العراق بأغنية «ممكن»، وفق إحصائيات منصة «أنغامي» التي أشارت أيضاً إلى احتلال روبي الصدارة في مصر بكليب «حتة تانية»، بينما تصدر وائل كفوري في لبنان بأغنية «مننجز».

وعبر بث مباشر، كشف الفنان خالد عبدالرحمن، عن نيته إصدار تطبيق خاص بأعماله الشعرية والغنائية وحفلاته كافة، بالإضافة إلى مواقفه، موضحاً أن التطبيق سيكون متاحاً للاشتراك في غضون شهر واحد، أما الفنان أحمد السلمان فكشف عن استعداده للمشاركة في مسلسل عندما لا ينفع الندم للمخرج نعمان حسين، ومشاركة طارق العلي وعبدالله بهمن وهند البلوشي ومرام البلوشي، وتدور أحداث العمل حول الصراع على المال والمناصب.

قيام السلطات المصرية بحجز أموال الفنان محمد رمضان، وما صاحبه من ردة فعل أبداها الفنان حيال القرار لم يمر مرور الكرام، على التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضه لسلسلة انتقادات وجهها له زملاء المهنة، وتناول بعضهم الخبر بسخرية، ومنهم الفنان عمرو مصطفى، الذي كتب عبر فيسبوك: تعرضت لمشكلات كثيرة جداً لا قيمة لها، وفي برنامج «العرافة»، قدمت نصيحة لمحمد رمضان أن يستفيد من تجربتي وأن يتوقف عن المشكلات، ولكن للأسف فوجئت به وهو يحاول قلب الحقائق، بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله، مضيفاً: يا رمضان، نحن لسنا بحاجة لنقودك ولا نقود أي أحد، والجمهور المصري الذي تخاطبه بمشكلة شخصية، واعٍ جداً، ومن واجبي أن أحذرك.

أغنية جديدة

في المقابل، أطلق الفنان جورج وسوف عبر قناته على يوتيوب، أغنيته الجديدة ياه عالزمن، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين بينما تولى فادي حداد إخراج كليب الأغنية الجديدة التي حازت إعجاب الكثير من محبي وسوف. أما الفنانة سلاف فواخرجي فأحيت ذكرى ميلاد المخرج الراحل حاتم علي الذي صادف 2 يونيو الجاري، ونشرت على انستغرام صورة تجمعها بالراحل حاتم علي، وعلّقت عليها بالقول: كتبت لي ذات مرة… يا ليت حياتنا كأفلامنا ومسلسلاتنا، نستخدم فيها «المونتاج» نقتطع منها ما لا نحب ولا نريد ولا نرضى … ليس لطبيعة أو إنسان أن يفرض علينا كيف نعيش ولا خيوط وهمية تحركنا من خلف ستارة.. لو كان هناك «مونتاج» كنا اخترنا مشاهدنا الجميلة فقط، نقرر البداية ونجمّل النهاية! ألهذا الحد هذه الأمنية مستحيلة يا سُلافْ؟

فيلم وثائقي

الفنانة ميريام فارس، نشرت على «انستغرام» «تريللر» الفيلم الوثائقي (Myriam Fares the Journey)، الذي سيعرض على نتفليكس، وفيه تتحدث عن حملها بطفلها الثاني «دايف» والصعوبات التي واجهتها في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما وجهت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة مع أحد البرامج التلفزيونية، انتقاداً مباشراً للفنانات اللواتي يشاركن في تقديم أغاني المهرجانات، واصفة إياهن بـ«الباحثات عن الترند والشهرة»، على حساب رسالة الفن الهادف، ورغم أنها لم تذكر أسماء بعينها، إلا أن التوقعات أشارت إلى أن الرسالة موجهة إلى ياسمين رئيس التي شاركت حسن شاكوش في كليب «حبيبي»، وكذلك سمية الخشاب التي تنتظر عرض أول كليب لها بعنوان «أوعدك» مع عمر كمال.

أروقة التواصل الاجتماعي، شهدت أخيراً انتشاراً واسعاً لمقطع مصور يوثق لحظات اقتحام أحد معجبي الفنانة هيفاء وهبي، المسرح أثناء مشاركتها في حفل غنائي في مصر، طالباً السلام عليها والتصوير معها، إلا أن هيفاء استطاعت التعامل مع الموقف بحنكة، مظهرة ردة فعل هادئة، ونجحت في تهدئة المعجب، مؤكدة له صعوبة الاقتراب منها، بسبب التزامها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.