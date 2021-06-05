Box office

المصدر: دبي ـ غسان خروب

150 ألف تذكرة باعتها صالات السينما المحلية خلال يومين فقط، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من 27 – 29 مايو الماضي، والتي شهدت عرض 25 فيلماً، تعددت لغاتها وجنسياتها كما أحداثها وأبطالها، وكلها تنافست على حجز مكانة لها على سلم شباك التذاكر المحلي، لتظل الغلبة للجزء التاسع من سلسلة «فاست اند فيوريوس»، والذي نجح في الهيمنة على المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي.



كما كان متوقعاً، فقد حافظ الجزء التاسع من سلسلة «فاست آند فيوريوس» (FAST & FURIOUS 9) على مكانته في المركز الأول، بعد تمكنه من بيع 69.377 تذكرة، ليرفع رصيده من التذاكر المباعة إلى 301.325 تذكرة، وفق ما تشير إليه الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، بينما نجح فيلم (CRUELLA) في احتلال المرتبة الثانية بعد بيعه لـ 34.328 تذكرة في أول عرض له محلياً، فيما يتوقع أن يحافظ الفيلم على مكانته خلال الأسابيع المقبلة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم (WRATH OF MAN) بعد بيعه لنحو 16592 تذكرة، ليبلغ رصيده الإجمالي 143.694 تذكرة، بعد مرور 3 أسابيع على انطلاق عروضه محلياً، في حين جاء فيلم (PETER RABBIT 2) في المرتبة الرابعة، إثر بيعه 13541 تذكرة، ليرفع بذلك رصيد تذاكره إلى 74.300 بعد مرور 3 أسابيع على بدء عروضه محلياً، بينما سكن فيلم الانيمشن (DETECTIVE CONAN: THE SCARLET BULLET) في المرتبة الخامسة، بعد بيعه لـ 3871 تذكرة، في أول عرض له في الصالات المحلية.



وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.







Vanquish



• إخراج: جورج جالو



• بطولة: روبي روز، مورغان فريمان، باتريك ملدون، جولي لوت





يصنف هذا الفيلم تحت خانة الاكشن، وأحداثه تدور حول مفوض شرطة متقاعد يبتز رئيسته، عن طريق اختطاف ابنتها لمساعدته على إيقاف شركائه الفاسدين في محاولة لتنظيف المدينة قبل فوات الأوان.









Luca



• إخراج: إينركو كاساروزا



• تمثيل: جاكوب ترمبلي، مايا رودولوف، جاك ديلان جرازر





فيلم انيمشن أمريكي، ويعد التجربة الأولى للمخرج اينركو كاساروزا، وأحداثه تدور في إطار من المغامرة والخيال، حيث يلتقي فتى إيطالي مع وحش بحري يتنكر في هيئة إنسان، فتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تتحدى كل الظروف على الشواطئ الإيطالية.









Hitman's Wife's Bodyguard



• إخراج: باتريك هيوز



• بطولة: صامويل إل. جاكسون، رايان رينولدز، سلمى حايك، أنطونيو بانديراس





يستكمل هذا العمل، سلسلة الأحداث التي أجاد فيها فيلم «الحارس الشخصي لقاتل محترف» الصادر في 2017، ولكن الأحداث هنا تبدأ بعد مرور أربع سنوات من وقوع أحداث الفيلم الأول، حيث يحاول برايس وكنكايد إنقاذ سونيا زوجة كنكايد من مخاطر جديدة.