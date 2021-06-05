Untitled David O. Russell.. قائمة تلمع بالنجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خمس سنوات مرت على تقديم المخرج الأمريكي ديفيد أو راسل لآخر أفلامه، الحامل لعنوان «جوي»، آنذاك اشتغل فيه مع ثلة من النجوم على رأسهم جنيفر لورانس وروبرت دي نيرو وبرادلي كوبر، وغيرهم، خلال السنوات الخمس الماضية، بدت أشبه بـ «إجازة» بالنسبة لراسل، فخلالها لم يقدم شيئاً للسينما، باستثناء فيلم قصير حمل عنوان (Past Forward). قبل تلك الإجازة الطويلة، استطاع راسل تقديم مجموعة أفلام يمكن وصفها بـ «التحف السينمائية»، أهلته للوقوف على منصة الأوسكار، بدءاً من «اميركان هاسيل» و«سيلفر لايننغ بلاي بوك» ومن قبلها «المقاتل» (The Fighter)، وغيرها الكثير.



وها هو راسل يعود إلى أروقة مواقع التصوير مجدداً، نافضاً عن كاهله غبار «الإجازة» التي يبدو أنه استثمرها في كتابة سيناريو فيلمه الجديد، الذي لا يزال حتى اللحظة «بلا عنوان»، فلا يزال راسل ومعه شركة الإنتاج، تخفي عنوان الفيلم، وكذلك حكايته أيضاً، حيث لم يتم الكشف عن أي من أوراقها حتى الآن، رغم انطلاق أعمال تصوير الفيلم الذي آثر موقع IMDb المتخصص في بيانات السينما، أن يطلق عليه عنوان (Untitled David O. Russell)، لتسير بقية المواقع المتخصصة بالشأن السينمائي على سكته، وتعتمد هذا العنوان ريثما يقرر راسل الكشف عن العنوان الخاص بالفيلم.



إخفاء عنوان الفيلم وحكايته، لم يشكل حاجزاً «منيعاً» أمام تسرب الأخبار المتعلقة بالفيلم، حيث فتح عيون الجميع عليه، خصوصاً وأن راسل قد أثبت فيه قدرته على «جمع عدد كبير من النجوم تحت سقف هذا الفيلم»، حيث بدت قائمته طويلة وبراقة في الوقت ذاته، ففيه لم يكتفِ راسل بالتعاون مع كريستيان بيل، الذي لعب بطولة مجموعة من أفلامه، وإنما وسّع نطاق القائمة لتشمل روبرت دي نيرو، ومارغو روبي، وزوي سالدانا، وتيموثي أوليفانت، وكريس روك، وآنيا تايلور جوي، ومايك مايرز، ورامي مالك، ومايكل شانون، وجون ديفيد واشنطن الذي لعب بطولة فيلم «تينت»، بالإضافة إلى المغنية والممثلة تايلور سويفت التي بدت آخر المنضمين إلى قائمة نجوم فيلم راسل الجديد، والتي كشفت عن ذلك نهاية الأسبوع الماضي، عبر وكلاء أو ممثلي تايلور سويفت الذين اكتفوا بإعلان الخبر، من دون إضافة المزيد من التفاصيل عليه.



رحلة ديفيد أو راسل مع فيلمه الجديد قد بدأت في مدينتي لوس انجليس وكاليفورنيا الأمريكيتين، حيث اختار ايمانويل لوبزكي، ليسند إليه مهمة تصوير مشاهد الفيلم، بينما تم تكليف هيلدور غوانادوتير، الحائزة على الأوسكار، بمهمة تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم.