اتهامات بالسرقة للفنانة التونسية غالية بن علي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّضت الفنانة التونسية غالية بن علي لاتهامات بالسرقة إثر إطلاقها منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "تتر فيلم مصري" على موقع "يوتيوب".

واتهم الشاعر أحمد شلبي غالية بسرقة مقطع من كلماته في الأغنية، قائلاً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل دا طبيعي ومقبول؟ الفنانة التونسية غالية بن علي نزّلت غنوة اسمها تتر (فيلم مصري)، بتقول في مطلعها (في بلاد بتزورها مرة وتعيش جواك سنين وبلاد في كل مرة) وبتقول إن الغنوة من كلماتها هي وسلمي أبو ضيف".

وأضاف شلبي: "رغم إن مطلع متاخد كوبي من كلماتي في أغنية (في ناس) اللي غنتها سلمى صباحي من 2009.. السؤال تاني دا عادي ومقبول؟".

وكتبت الفنانة سلمى صباحي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لقيت ناس بعتالي إن الأستاذة غالية بن علي عاملة غنوة جديدة مطلعها (في بلاد بتزورها مرة وتعيش جواك سنين، وبلاد في كل مرة ياخدك ليها الحنين)".

وأضافت صباحي: "أنا عندي غنوة من 2009 كتبها الشاعر أحمد شلبي مطلعها (في ناس بتشوفها مرة وتعيش جواك سنين وناس في كل مرة تشوفها تقول دة مين)، سجلتها ستوديو وقريب جداً هانزلها إن شاء الله، غريبة مش كدة".