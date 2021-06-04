عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عمرو سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد زيارتها في المستشفى، والتي شاركته في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشددا على أنه تربطه بها علاقة عاطفية جدا، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، «لو هي قدامي هقولها قومي وروحي البيت، وأنا كنت على تواصل مستمر مع بناتها، وكنت في المسلسل بحس أنها زي أمي فعلا، ونفسي تطلع البيت، لكن هي حالتها حرجة، وترجع لنا بالسلامة، وبطلب من الجمهور الكريم إنه يدعيلها من قلبه ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها».

وتابع: «أحنا جمهور لبعض، وكلنا بني آدمين، والتمثيل حاجة جميلة أوي، ولما بقابلها بستقبلها بتأثيرها الكبير عليا، والتأثير بيكون من الروح الحلوة، ومحدش بيأثر فيك بالدرجة دي إلا إذا كانت روحه حلوة، وأنا متربي على متعة الفرجة واحترام الشغلانة دي، وأنا فخور إني مصري وأنتمي إلى أشخاص أثروا مثل دلال عبدالعزيز».