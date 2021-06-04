نجوم مصر يغيبون عن جنازة تحية حافظ

المصدر: القاهرة - البيان

شيع العشرات، أمس الخميس، جثمان الفنانة الراحلة تحية حافظ، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، وسط غياب كامل لنجوم الوسط الفني عن الجنازة.

ورحلت الفنانة المعتزلة تحية حافظ، بعد معاناة مع المرض، تاركة العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي شاركت فيها طوال مشوارها الفني، أبرزها: «ليالي الحلمية»، «أرابيسك»، «أيام الرعب»، «القضاء في الإسلام»، «أولاد الأصول».

كما شاركت تحية حافظ في أعمال: «سأكتب اسمك فوق الرمال»، «طعمية بالشطة»، «سرقوا أم علي»، «عمل إيه الحب في بابا»، «امرأة وظل رجل»، فيما كان آخر أعمالها عام 1998، من خلال مسلسل «المسداوية»، وشاركها بطولته آنذاك، ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم، لتعتزل تحية حافظ بعد هذا العمل وترتدي الحجاب. يشار أن الفنانة الراحلة تحية حافظ، تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، وسميت تحية، تيمناً بالفنانة (تحية كاريوكا)، التي كانت رفيقة الأم أثناء حملها في المعتقل السياسي، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.