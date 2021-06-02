بعدما فاجأت الجمهور بفسخ خطبتها.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها

المصدر: البيان الإلكتروني

بعدما فاجأت جمهورها بفسخ خطبتها بعد أقل من شهرين على إعلانها الارتباط، نشرت الفنانة المصرية آمال ماهر منشورا فجر اليوم الأربعاء فاجأت به جمهورها بخبر اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني.

وكتبت ماهر عبر صفحتها الرسمية في "انستغرام": "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء".

وأضافت "إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مسمى.. كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرا.. أكثر من أي وقت مضى، ولكنها إرادة الله.. شكرا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.. استمتعت بكم كثيرا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما".

يُذكر أن آمال ماهر بدأت الغناء وعمرها ثلاث عشرة سنة عام 1998، ومنذ ظهورها الأول تركت انطباعاً هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية.