«كان السينمائي» يعلن الخميس لائحة الأفلام المشاركة

المصدر: باريس - أ ف ب

يعلن مهرجان كانّ السينمائي الفرنسي الخميس ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد 19، واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، وهي تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.

ويقام المهرجان هذه السنة من 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الفائت.

وفي حال استمرت عملية رفع القيود وفق ما تخطط له الحكومة، من المفترض ألّا تُحدَد سقوف لعدد الحضور في الصالات، ولكن سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

ويجيب المنظّمون في مؤتمرهم الصحافي التقليدي الذي يعقدونه في إحدى دور السينما عند جادة شانزليزيه في باريس الخميس عن الكثير من الأسئلة، تتعلق مثلاً بالنجوم الذين سيصعدون درجات قصر المهرجانات، وبإمكان مشاركة الأمريكيين، وبكيفية التوفيق بين الكمامات وأزياء النجمات على السجادة الحمراء، وبين التدابير الصحية وحفلات الكوكتيل.

ويرتقب المهتمون لائحة الأفلام التي وقع عليها الاختبار لخوض السباق لخلافة فيلم «باراسايت» للكوري الجنوبي بونغ جون هو الفائز بالسعفة الذهبية عام 2019. واختيرت هذه اللائحة من ضمن أكثر من 2000 فيلم حضرها المنظمون.

وسبق للمندوب العام تييري فريمو أن أكد مشاركة ثلاثة من الأفلام المتقدمة إلى لجنة التحكيم برئاسة المخرج سبايك لي، وهو أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى هذه المهمة.

وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم لمخرج فرنسي هو «أنيت» لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة «سباركس» الأمريكية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.

ومن الممكن أن يلحظ البرنامج مشاركة ربما من خارج المنافسة، لأحدث أفلام سلسلة «جيمس بوند»، أو للفيلم المقبل للمخرجة الأمريكية كلوي جاو التي فازت أخيراً بجائزة الأوسكار عن فيلم «نومادلاند».