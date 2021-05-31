نجم هوليوود الممثل ستيفن سيغال ينضم لحزب روسي

المصدر: البيان الإلكتروني

انضم أمس نجم هوليوود الممثل ستيفن سيغال، إلى صفوف حزب روسي.

وأظهر مقطع مصور نشره الحزب أن سيغال تلقى، أول أمس السبت، بطاقة عضوية في تحالف يسمى (روسيا العادلة- وطنيون – من أجل الحقيقة)، وتشكل هذا التحالف أوائل العام الجاري باندماج ثلاثة أحزاب يسارية مؤيدة لبوتين في حزب واحد.

وقال في كلمة ألقاها في فعالية للحزب: "دون إمكانية اعتقال الناس وعندما نغرمهم فقط فإنهم قد يربحون أموالا أكثر من إنتاج الأشياء الضارة بالبيئة"، وفق "سبوتنيك".

وللحزب مقاعد في مجلس النواب الروسي، ويعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في سبتمبر.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في أغسطس 2018، عن تعيين ستيفن سيغال، ممثلا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع مرسوما في أواخر عام 2016 يقضي بمنح الجنسية الروسية للمنتج والممثل الشهير ستيفن سيغال.

ووفقاً لموقعه على الإنترنت، فإن سيتفن سيغال (66 عاما) ظل زائرا منتظما لروسيا لأكثر من عقد من الزمان، كما أن أشهر أفلامه مثل "Under Siege" و"Sniper: Special Ops"، تحظى بشعبية بين الجماهير الروسية.