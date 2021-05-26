السيسي يوجّه بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، بعد الأزمة الصحية التي ألـمَّت به وأدت إلى بتر قدمه.

وتقدَّمت نقابة المهن التمثيلية في مصر بخالص الشكر والعرفان للرئيس المصري على متابعته الشخصية وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج دسوقي.

وأوضحت النقابة، في بيان نشره موقع صحيفة "الوطن"، أن قرار السيسي جاء تقديراً لدور دسوقي الفني، وانعكاساً لاهتمام الدولة المصرية بالفنانين.

وكشف الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه على قناة "دي إم سي"، أن الرئيس المصري وجَّه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة الحالة والتكفل بمصاريف العلاج، خاصة أن دسوقي ليس عضواً في نقابة المهن التمثيلية.

كان شريف دسوقي خضع لعملية بتر قدم سكري مساء أول من أمس، بعد تعرُّضه لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام.