بسبب سمير غانم.. الإعلامي تامر أمين يواجه أزمة جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

واجه الإعلامي المصري تامر أمين أزمة جديدة خلال عودته إلى برنامجه "آخر النهار" الذي تم إيقافه ثلاثة أشهر بعد تصريحه عن الصعايدة الذي أثار جدلاً واسعاً.

وكان محور الأزمة الجديدة التي اختلقها أمين، أمس، على شاشة قناة "النهار"، هو شخصية الفنان الراحل سمير غانم، إذ وصفه بـ"أضحوكة مصر"، الأمر الذي قوبل بانتقادات عديدة.

واستهل تامر حلقة اليوم من برنامجه بتوضيح مقتضب لذلك التصريح، مؤكداً أنه لم يتعمَّد السخرية من الفنان الكبير.

وقال إنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على السخرية أو التقليل من سمير غانم، مشيراً إلى أنه قصد بكلمة "أضحوكة مصر" أنه رسم البسمة على أوجه المصريين خلال تاريخه الفني.

يُذكر أن تامر أمين أثار غضب جمهوره من قبل عندما وصف أهل صعيد مصر بأنهم ينجبون الأبناء لتشغيلهم في الورش أو العمل بالخدمة في بيوت القاهرة.