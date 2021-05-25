رانيا يوسف تتلقى لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقَّت الفنانة المصرية رانيا يوسف اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت رانيا، اليوم، عبر حسابها في "فيسبوك"، عن سعادتها بهذه الخطوة، معلِّقةً على صورتها وهي تتلقى اللقاح: "النهارده، الحمد لله، حصلت على دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر، أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء".

وأضافت: "لازم كلنا نحصل على اللقاح، ومحدش يخاف أو يسمع أي إشاعات، وبإذن الله مصر والعالم هنعدي الأزمة دي على خير".

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت أخيراً في بطولة مسلسل "الآنسة فرح"، إلى جانب النجوم: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، والعمل من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.