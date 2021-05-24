مستشار السيسي: الفنانة دلال عبدالعزيز في حالة حرجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الصحية، أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن زوج ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، الإعلامي رامي رضوان أعلن تعافيها من فيروس «كورونا»: «الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام)».