قصة أغرب زواج سري في الوسط الفني المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ 15 عاما على وفاة الفنانة المصرية الكبيرة سناء يونس التي رحلت عن عالمنا يوم 20 مايو عام 2006 بعد رحلة عطاء فني جعلتها إحدى نجمات الكوميديا اللاتي يعشقهن الملايين، حيث قدمت عشرات الأدوار التي رسخت في أذهان الجمهور.

واشتهرت سناء يونس بشخصية فوزية التي قدمتها مع أستاذها الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك، والتي عشقها الجمهور.

واشتهرت قصة حب سناء يونس بالفنان الراحل محمود المليجي، واتفقا على الزواج بدون إعلان ذلك من أجل الحفاظ على مشاعر زوجته الأولى.

ظلت الفنانة متزوجة من المليجي حتى وفاته، بحسب ما أعلنه الناقد الفني طارق الشناوي في أحد مقالاته، موضحا: «بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته الفنانة علوية جميل» .

ورفضت سناء يونس إعلان خبر زواجهما للحفاظ على مشاعر علوية جميل، كما رفضت الحصول على الميراث بناء على العهد الذي اتفقا مع بعضهما عليه، بعدم إعلان الزواج.

ولدت الفنانة الراحلة في الاسكندرية عام 1942 وبدأت حياتها الفنية على مسرح الجامعة.

وبعد حصولها على اجازة في الآداب عام 1967، جاءت إلى القاهرة وعملت مع فؤاد المهندس في المسرح الكوميدي.

من الأعمال التي شاركت فيها آنذاك: «أنا وهو وهي»، و«سُك على بناتك» (مع فؤاد المهندس وشريهان وأحمد راتب)، و»هالو دوللي»، و«هالة حبيبتي».

وسرعان ما فرضت سناء يونس بين الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي المصري. وأضحكت الناس على امتداد مشوارها الفني الطويل، بأدائها التلقائي، فاستحقت موقع الصدارة على قائمة نجمات الكوميديا.

وكان عام 1986 هو الابرز في مسيرتها السينمائية، إذ شاركت في تقديم أربعة أفلام دفعة واحدة هي «سري للغاية» و »حد السيف» و »اليوم السادس» و»الجوع».

ومن أهم أفلامها الأخرى: «إضراب الشحاتين» (1967)، «ريا وسكينة» (1983)، «آخر الرجال المحترمين» (1984)، «دنيا الله» (1985)، «العصابة» (1987)، «الدنيا على جناح يمامة» (1989)، «اقتل مراتي ولك تحياتي» (1990)، «الأزواج يريدون حلاً» (1991)، «الفضيحة» (1992)، «ضحك ولعب وجد وحب» (1993)، «جبر الخواطر» (1998)، «جواز بقرار جمهوري» (2001)، «أوعى وشك» (2003) ·

وكانت الراحلة من الوجوه المصرية المميزة على الشاشة الصغيرة، قدمت أدواراً مهمة في «كومبارس»، و»الوهم الجميل»، و«الزوجة آخر من يعلم»... ومن آخر أعمالها مسلسل «الدم والنار».

توفيت في 20 مايو 2006 في مستشفى كليوبترا عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض.