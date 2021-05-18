قرار قضائي جديد بشأن الفنانة رانيا يوسف

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قرارا قضائيا جديدا في قضية الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بتهمة السب والقذف.

وقررت المحكمة تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، لجلسة 23 مايو المقبل، وفقا لموقع المصري اليوم.

يذكر أن وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس قد أقام دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق موكله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت الأزمة بين رانيا يوسف ونزار الفارس إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

جاء ذلك، بعدما كلف المذيع العراقي نزار المستشار هيثم عباس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها".

وأفاد عباس بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهما إياها بالتشهير وتزييف الحقائق.