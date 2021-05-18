وفاة المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد معاناة مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم اليوم الثلاثاء بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي شرقي المملكة، إثر إصابته بالسرطان، بعد صراع مع المرض لخمس سنوات.

وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحا الدراما السعودية العديد من إبداعاته.

كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة "طاش ما طاش"، الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها.

يشار إلى أن زوجته المخرجة لورين عيسى كانت أوضحت في مقابلة سابقة مع العربية.نت أن التحاليل كشفت إصابة الغانم قبل سنوات بسرطان البروستات، وتعالج واستقرت أموره، لكن عند استعداده للعمل على مسلسل (سناب شات) عاوده المرض، فبدأ العلاج من جديد".

كما أضافت أن حالته ازدادت سوءا قبل 6 أشهر، بعد أن انتقل السرطان من البروستات إلى الغدد اللمفاوية، وبعدها للعظم.

يذكر أن المخرج عبد الخالق الغانم، قد بدأ مشواره الفني في 1992، عبر إخراج مسلسل "رحلة صيد" تلاه مسلسلا "الانتظار" و"الخراش"، ثم تولى في 1995 إخراج سلسلة "طاش ما طاش" وظل مستمراً معه حتى الجزء الـ 15 الذي رأى النور في 2007، ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر عمل أخرجه وكان ذلك في 2017، ومن أبرز أعماله أيضاً "سكتم بكتم" (2010) و"طالع نازل" (2012).