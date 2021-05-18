آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكداً أن «إن حالة الفنان سمير غانم تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، والفترة المقبلة سوف يتبين حالته».

وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز لاتزال تحتاج أيضا إلى متابعة، حيث تخضع للعزل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وكما لاتزال الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى معاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

وكان الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قد أصيبا بفيروس كورونا منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث تدهورت حالتهما الصحية، ونقلا بعدها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، لضمان خضوعهما للرعاية الصحية الكاملة.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدة شائعات بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، وتدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ما أغضب عائلتهما مطالبين الدعاء لهما، وعدم الترويج لأي شائعات تخص حالتهما الصحية.