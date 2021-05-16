"التجربة كانت قاسية".. رولا خرسا تكشف أسرار معاناتها مع كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية المصرية رولا خرسا أسرار معاناتها بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدةً أن تجربتها كانت بالغة القسوة.

وقالت رولا، أمس، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في يوم كتبت عنه، سبحان الله، على فيسبوك، وكأن قلبي كان حاسس أنه حيكون يوماً فارقاً في حياتي، ركبت أوبر لففني مصر كلها، كان يوم حر نار، قفل السواق الشبابيك وشغل التكييف، ورغم كده العربية كانت فعلاً حر جداً".

وأضافت، في منشور بعنوان "أنا والكورونا": "ساعتين على ما وصلت مشواري، أتاري دي كانت بس البداية، يبدو، والله أعلم، أن كان فيه فيروس كورونا معانا، ونزل معايا، وتاني يوم تمحور وتمركز".

وتابعت: "أنا لسه في التعافي، ولسه تعبانة، بس هاحكي لكم يومياتي مع الكوفيد اللي عديت بيها من غير نكد وبشوية تفكير، لأن التجربة كانت قاسية علي، ورغم كده ألف حمد وشكر لله على كل شيء دائماً وأبداً".