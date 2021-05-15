«تغريدات النجوم»: عساكم من عواده

المصدر: دبي ـ غسان خروب

شكل عيد الفطر المبارك، مناسبة جميلة، استغلها الكثير من نجوم الإمارات والعرب للتواصل مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولسان حالهم يقول: «عساكم من عواده»، حيث تأتي هذه التهنئة، مع انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، الذي شهد منافسة عالية بين عشرات المسلسلات الدرامية، وإطلاق مجموعة من الأغنيات.

«البيان»، جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من تغريداتهم، وكانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام التي توجهت إلى بلادها وجمهورها بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر، حيث كتبت عبر تويتر:

«عيدكم مبارك وكل عام وبلادي الإمارات بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، بخير، وكل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخير، وكل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخير، وكل عام وحكام دولتي الحبيبة الإمارات بخير كل عام وشعب الإمارات بخير».

أغنية جديدة

ومن أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أطلق الفنان حسين الجسمي، عبر «انستغرام» أغنية «أهواك يا شبه القمر»، وهي من ألحان الجسمي نفسه، وكتب الجسمي عبر انستغرام:

«البعد عالعاشق خطر.. هونك علينا هونك.. أهواك يا شبه القمر»، كما دعا الجسمي عبر «انستغرام» وبالتعاون مع مبادرة قلبي اطمأن، إلى المشاركة في دعم علاج الطفلة السورية، جوليا ناصر، المصابة بمرض الضمور العضلي الشوكي، الذي يستلزم توفير مليوني دولار.

من جهة أخرى تقدم الكثير من نجوم الخليج بالتهنئة إلى جمهورهم بالعيد، فيما شهدت حساباتهم منافسة حامية في إطلاق أعمالهم الغنائية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وعلى رأس هؤلاء جاء الفنان عبادي الجوهر، الذي أطلق ألبومه الجديد «جديد الحب» الذي يعود به إلى ساحة الألبومات بعد غياب طويل، حيث كان آخر ألبوماته في 2017، وتضمن الألبوم 8 أغنيات جديدة.

وكذلك الأمر انسحب على الفنان ماجد المهندس، الذي طرح ميني ألبوم، بعنوان «واحش الدنيا» مرفقاً معه فيديو كليب للأغنية الرئيسية للألبوم. وفي أول إطلالة لها بعد إعلانها خلع زوجها، أطلقت الفنانة بلقيس دويتو غنائي مع الفنان سيف نبيل، حمل عنوان «ممكن» وقدمته بلقيس عبر فيديو كليب، حيث أدت فيه بلقيس الأغنية باللهجة العراقية، ونالت إعجاب الجميع.

بشائر الخير

وعلى المستوى العربي، عايد العديد من النجوم متابعيهم بحلول عيد الفطر المبارك، رافعين في الوقت ذاته أيديهم بالدعوات بأن يحمل العيد بشائر الخير والبركة للجميع، فمن جهتها قالت الفنانة اللبنانية إليسا عبر تويتر: «أتمنى أن يمطركم موسم الأعياد بالهدايا والبركات. عيد سعيد لكل محبي في لبنان وفي الوطن العربي. بارك الله فيكم وأجاب دعواتكم في هذا الشهر».

أما الفنانة نجوى كرم، فقد بادلت التهاني مع جمهورها، حيث قالت عبر تويتر: «أصواتنا مليئة حُبّ رغم كل الوجع الذي نعيشه، أينما كان، ينعاد على الجميع.. فطر سعيد»، في حين قالت الفنانة نانسي عجرم: «عيد مبارك على الجميع، إن شاء الله يحمل معه كل الخير والسلام والفرح لوطننا العربي والعالم».

من طرفها، غردت الفنانة هيفاء وهبي: «فطر سعيد على الجميع، أتمنى أن يحمل هذا العيد المبارك السلام لكل الوطن العربي»، وعلى النسق ذاته سار الفنان وائل كفوري حيث كتب: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والبركات، على أمل أن يعمّ السلام في عالمنا العربي».

بينما نشرت الفنانة سيرين عبد النور، مقطعاً مصوراً تمنت فيه أن يعيش العالم العربي بسلام وأمان، وعايدت فيه الأمة الإسلامية بعيد الفطر. وهنأ الفنان فارس كرم محبيه بالعيد، وكتب: «فطر سعيد لإخوانا المسلمين.. ينعاد عليكم بكل الخير والصحة وراحة البال»، وخاطب الفنان جوزيف عطية جمهوره، بقوله: «عيد فطر سعيد ومبارك عليكم جميعاً».

أما الفنان محمد رمضان، فقد عايد جمهوره عبر كليب أغنية «فيرساتشي بيبي»، التي اجتهد في الترويج لها في الآونة الأخيرة، حيث يعود رمضان من خلالها إلى الغناء بعد توقفه لفترة بسبب انشغاله في تصوير مسلسل «موسى» الذي عرض في رمضان الماضي.